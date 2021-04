Dl Sostegni: al via la partita delle modifiche

15:53

È ancora tutta da giocare la partita delle modifiche al Dl Sostegni. Tra i punti da definire, anche la lista delle priorità, da condividere con tutte le forze di maggioranza.

Tra le proposte in campo, in arrivo dalle diverse componenti dell’ampia base dell’esecutivo. il rifinanziamento dell’ecobonus per le auto, gli interventi sulla Tari, l’ampliamento della platea dei soggetti eleggibili per i sostegni, fino all’allargamento del condono.



Su tutto, l’ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio e soprattutto un ulteriore provvedimento sugli aiuti da varare, come riporta ilsole24ore.com, nella seconda metà di questo mese.