di Amina D'Addario

08:35

La Regione Lazio stanzia 30 milioni di euro destinati a supportare, tra gli altri, anche agenzie di viaggi e tour operator. Le risorse fanno parte di un “nuovo bando multimisura” con cui, ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti, “andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euro colf e badanti, operatori del settore turistico, lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi e partite Iva”.

In particolare, per il settore turistico sono stati stanziati 7 milioni di euro che potranno essere erogati a lavoratori “che operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, attività di noleggio” e che, a causa del Covid, “hanno dovuto cessare/sospendere la propria attività nel corso dell'annualità 2020 o ridurla rispetto all'anno precedente”. La domanda potrà essere inviata a partire dalle ore 9.00 dell'8 aprile.



I fondi per i lavoratori autonomi

A questa misura si somma poi lo stanziamento da 10 milioni di euro per le partite Iva, con un contributo a fondo perduto che spetterà anche a lavoratori autonomi e ditte individuali che svolgano attività legate al turismo, al mondo degli eventi e delle cerimonie e al noleggio.



Anche in questo caso la domanda potrà essere presentata attraverso lo sportello telematico da giovedì 8 aprile.