Le strategie dei network per sostenere le agenzie sul prossimo numero di TTG Magazine

14:48

Imperativo, sopravvivere. E traghettare con sé la base delle agenzie che è ricchezza e forza del mercato. È stata, ed è questa la sfida dei network italiani di fronte alla più pesante crisi che il turismo abbia mai affrontato, almeno in epoca moderna.

Pubblicità

Un obiettivo non facile, che ha obbligato le reti di agenzie a ripensare il loro modo di essere e di rapportarsi con i loro associati. Perché se scompaiono le agenzie, giocoforza scompaiono anche i network.



Sul prossimo numero di TTG Italia, in distribuzione e online da lunedì 12 aprile, i principali network di agenzie raccontano cosa hanno fatto e cosa intendono fare per sostenere gli attori della distribuzione in una fase di mercato sempre più complessa. Un excursus tra nuove forme contrattuali, anticipi sulle provvigioni, abbattimento dei canoni. E poi ancora investimenti sul prodotto, per poter dare ossigeno e dignità ai tanti agenti fermi al palo, che non chiedono altro di poter vendere e lavorare, per trovare la via d’uscita alla crisi.