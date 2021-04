Fto sigla un accordo con Poste Italiane per la gestione dei crediti d'imposta

09:11

Fto ha stretto un accordo con Poste Italiane per consentire alle agenzie di viaggi e ai tour operator associati e correntisti BancoPosta Business aderenti al servizio Codice di PostePay, di cedere i crediti di imposta sui canoni di locazione e altri crediti d’imposta, a condizioni dedicate.

Pubblicità

Seguendo una procedura di richiesta online, il servizio offerto da Poste Italiane consente di ottenere la liquidità in un’unica soluzione sul proprio conto corrente. Inoltre, è stato creato un canale dedicato di supporto per prendere appuntamento con un consulente di Poste Italiane per l’attivazione del rapporto.



Questa innovativa modalità d’incasso digitale consente di accettare pagamenti sia nel punto vendita che a distanza, senza bisogno di dotarsi di Pos tradizionale. Per pagare, al cliente è sufficiente inquadrare il QRCode e autorizzare il pagamento direttamente dall’app Postepay.

“Ringrazio Poste Italiane per aver fornito una soluzione dedicata al nostro comparto – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto -. Per le nostre imprese, in un momento complesso come quello attuale, è fondamentale poter trasformare in denaro i crediti di imposta con procedure semplici, rapide e poco costose. Abbiamo anche previsto un servizio di assistenza gratuito ad hoc da parte di Fto per supportare le agenzie di viaggi nella comunicazione ad Agenzia delle Entrate di cessione del credito verso Poste Italiane. Credo che la partnership con Poste Italiane possa avere anche un valore strategico per altre attività da sviluppare insieme in futuro, anche alla luce dei milioni di italiani possessori di una carta Postepay”.