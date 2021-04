WeRoad approda in Gran Bretagna e cerca coordinatori

19:30

WeRoad è sbarcata nel Regno Unito posizionandosi immediatamente nella sua fascia di mercato: i viaggi di gruppo con target 25-45. Il sito è già pronto e i viaggi incominceranno quest’estate. Per questo WeRoad sta cercando nuove figure professionali che si occupino dell’organizzazione dei pacchetti per la community di viaggiatori millennials che intende creare nel Paese, sul modello di quanto già fatto in Italia e Spagna.

Un Paese che sta per ripartire

“La Gran Bretagna - spiega la co-founder & managing director Erika De Santi (nella foto) - è uno degli stati europei che procedono meglio con il piano vaccinale Covid-19 e il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato di voler riaprire i corridoi turistici entro maggio. Noi ci stiamo preparando all’estate 2021 costruendo nuovi itinerari”.



WeRoad è dunque in cerca di coordinatori inglesi che da Londra si occupino dell’organizzazione dei viaggi di questa estate: “Lavoreranno a stretto contatto con il nostro HQ di Milano - spiega Fabio Bin, co-founder & cmo-cdo WeRoad, Equity Partner OneDay Group -. Siamo convinti che ci sarà un boom di viaggi dal Regno Unito verso Italia e Mediterraneo, dove abbiamo aperto negli ultimi mesi circa 60 mete”.