Geo: in arrivo il nuovo Booking b2b per le agenzie del network

12:33

Sarà disponibile per le agenzie a partire dal 26 aprile il nuovo Booking Geo b2b. Uno sviluppo che ha richiesto 4 mesi di lavoro in collaborazione con la società Oto.

“Nel 2019, 580 agenzie hanno prenotato oltre 11.000 passeggeri tramite il nostro Booking – spiega la responsabile prodotto Manola Agroppi -. Dopo lo stallo del 2020, siamo ora pronti per la ripartenza delle vendite. L’obiettivo per quest’anno è di aumentare del +30% il magazzino del prodotto centralizzato disponibile sulla programmazione estiva”.



Tra i punti di forza della nuova piattaforma B2B: la facilità di utilizzo, con una user experience semplice e intuitiva; la massima integrazione con i flussi xml del Gruppo Alpitour, Costa, Nicolaus, Valtur, Imperatore e Veratour; la possibilità di consultare la disponibilità live degli allotment.



“La modernizzazione del Booking – aggiunge il d.g. Dante Colitta - è solo uno dei tasselli di un più ampio quadro di sinergie, vision, digitalizzazione, investimenti, sviluppi e progettualità per il futuro che stiamo portando avanti con Welcome Travel. La recente fusione delle due società si pone come un acceleratore innanzitutto per l’area prodotto”.