11:53

La trasformazione momentanea in una Ota. Paola Frigerio ha provato una carta diversa per tenere legate e attive alcune agenzie del suo gruppo.

In un’intervista che compare sul numero di TTG magazine in distribuzione i vari network italiani spiegano come salvare la distribuzione di fronte a questo tornado Covid19.



Frigerio però spiega che era necessario fare qualcosa di diverso e per questo “ci siamo seduti al tavolo con i singoli imprenditori. A quelli che non avevano le spalle larghe per apportare la mancanza di revenue abbiamo consigliato di mantenere la licenza e trasformarsi in una Ota”.



Tenendo attivi i contatti con la sede centrale del network. Una via diversa da monitorare con attenzione. Perché si corre il rischio di perdere per strada qualche agenzia.