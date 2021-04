Halldis amplia il portafoglio: entra la senese Corte Francigena

12:55

New entry nel portafoglio di Halldis, l’azienda specializzata in affitti brevi che compie 35 anni con una rete di oltre mille tra appartamenti, palazzi e ville gestiti per conto di proprietari privati e istituzionali in più di 120 località italiane ed europee.

L’azienda ha aggiunto al proprio bouquet di offerte il complesso residenziale Corte Francigena, nel borgo medioevale di Montalcino (Siena), composto da 27 appartamenti, dal mono al quadrilocale. Il corpo si rifà alle costruzioni tradizionali della Val d’Orcia ed è incastonato nel caratteristico paesaggio delle colline toscane. L’apertura delel prenotazioni è prevista a partire dal 15 maggio.



“In occasione dei nostri 35 anni di attività - spiega Michele Diamantini, ceo di Halldis, già tra i fondatori di Expedia Italia e co-founder e gm di Vacasa Europa - e partendo dalla nostra storia e dalla qualità del nostro modello, compiremo nuove scelte di distribuzione e gestione dei servizi con l’obiettivo di migliorare da un lato l’offerta per i clienti finali, molti dei quali provengono anche dall’estero, dall’altro lo sviluppo della qualità della gestione riconosciuta dai proprietari”.



Modello di gestione flessibile

Per conto di questi ultimi Halldis gestisce le loro unità immobiliari con un servizio a 360 gradi: promozione attraverso canali fisici e online, affitto e contrattualizzazione, manutenzione, pulizia e controllo delle unità, accoglienza dei clienti, fornitura di servizi di base e ad hoc. “I proprietari - sottolinea Diamantini - hanno più vantaggi: si assicurano la gestione completa dell’appartamento, ma in modo flessibile, possono cioè utilizzare le proprie unità per periodi determinati in caso di necessità”.