Il racconto delle agenzie di viaggi italiane sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Resistere, hanno resistito, ma adesso che si sta affacciando un’altra stagione ancora piena di incertezze, cominciano ad avere il fiato corto e la mente meno propositiva e meno creativa.

Pubblicità

Sono le agenzie di viaggi italiane le protagoniste del prossimo numero di TTG Magazine, che sarà in distribuzione e disponibile online sulla digital edition lunedì 19 aprile.



Agenzie che hanno trascorso gli ultimi mesi a cercare spiragli per sopravvivere e che aspettano il ritorno dei turisti come vero ossigeno sia per le loro tasche e sia per le loro menti. Il loro proverbiale ottimismo fa fatica: i clienti si informano, ma complice l’incertezza su spostamenti e campagna vaccinale, difficilmente concretizzano.



Tutti le storie delle agenzie di viaggi sul prossimo numero di TTG Magazine.