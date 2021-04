Ristori calcolati in base agli utili e non al fatturato: l’ipotesi si fa largo

09:51

I risarcimenti per le chiusure potrebbero non essere più calcolate sul fatturato ma sugli utili. A confermarlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi che durante l’ultima conferenza stampa, che ha sottolineato come il Mef stia studiando un meccanismo di calcolo che tenga conto anche dell’imponibile fiscale.

Da quanto affermato nel corso dell’incontro, dunque, il meccanismo non accantonerebbe del tutto il fatturato, ma terrebbe conto di entrambi gli elementi, sia gli introiti sia l’utile.



I tempi si allungano

Il sistema avrebbe però anche un prezzo da pagare: il prolungamento dei tempi.



“Con il fatturato i pagamenti sono molto rapidi, con l’utilizzo di altri parametri i tempi si allungano. Non di molto, ma di 3/4 settimane”.



Il prossimo decreto comunque presumibilmente prevederà un conteggio anche, ma non solo, in base al fatturato. Ma bisogna ricordare che comunque il provvedimento deve ancora essere approvato, dunque per il momento si parla ancora di ipotesi.