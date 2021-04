Customer care e concierge, i nuovi servizi di Gattinoni per le adv

10:35

Due nuovi servizi per velocizzare l’assistenza e gli acquisti online delle agenzie. Sono il customer service e il servizio conciergerie e portano la firma di Gattinoni. Il network ha attivato un servizio che, dal lunedì al venerdì, vede personale selezionato e formato rispondere alle richieste indirizzate a tutti i settori aziendali: dal commerciale al prodotto, dai gruppi all’It.

Il servizio è raggiungibile via telefono, chat e dal modulo help e, se l’assistenza ricevuta non dovesse bastare, sarà passata la richiesta al reparto di competenza per giungere rapidamente alla soluzione del problema.



A tu per tu con gli esperti

Oltre al customer service Gattinoni offre a tutte le agenzie dei suoi network il supporto di esperti concierge con profonda conoscenza della piattaforma del gruppo e con la capacità di ricercare e costruire rapidamente servizi e pacchetti di viaggio, anche complessi. Ci si potrà rivolgere al servizio conciergerie via mail, via chat o telefonicamente per ricevere assistenza in ogni fase di ricerca, procedendo direttamente all’acquisto o chiedendo di salvare i risultati della ricerca come idee di viaggio.



Idee che potranno essere inviate via e-mail e che le agenzie stesse potranno e condividere con i propri clienti via mail, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter. Potranno anche chiedere all’operatore concierge di riprendere un’idea di viaggio da loro salvata per essere modificata, riquotata e acquistata.



"Un valido supporto per le adv"

"Ci aspettiamo - spiega Mario Vercesi, referente Gattinoni Travel Dynamic - che con la ripresa dei viaggi - che ci auguriamo avvenga il prima possibile – il servizio di concierge possa rappresentare un valido supporto per velocizzare, soprattutto in particolari periodi dell’anno, la risposta da parte delle agenzie alle richieste dei clienti ed è per questo che abbiamo deciso di entrare in loro supporto anche con un team di esperti dedicati, che potranno accompagnarli durante tutta la fase di ricerca ed acquisto online sul portale Gattinoni”.



Il servizio emergenze

Tutte le pratiche confermate con il servizio concierge potranno inoltre beneficiare gratuitamente del servizio emergenze che prevede l’assistenza, nei giorni e orari non lavorativi. Il servizio, prestato in lingua italiana, è dedicato esclusivamente all’assistenza dei passeggeri nel corso del viaggio ed è contattabile telefonicamente sia dall’agenzia che dal cliente finale.



Un lungo percorso

I nuovi servizi rappresentano solo l’ultima tappa del lungo e articolato lavoro di Gattinoni per le agenzie: "Abbiamo lavorato incessantemente per avere una programmazione sempre più completa – racconta Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network (nella foto) -, abbiamo investito nella messa a punto di sistemi di prenotazione all’avanguardia e nella formazione dedicata agli agenti di viaggi su tematiche tra le più varie – da temi fiscali e tributari a corsi di specializzazione in utilizzo di strumenti digitali –, abbiamo strutturato formule di affiliazione modulabili sulle esigenze dei singoli e oggi entriamo in supporto con uno staff di esperti pronto ad intervenire in qualsiasi momento per agevolare la finalizzazione di una vendita elemento centrale nei prossimi mesi. Molto è stato fatto per consolidare i nostri network e il nostro gruppo, per anticipare il cambiamento e intercettare i nuovi bisogni”.