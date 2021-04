di Amina D'Addario

08:35

Il Ministero del Turismo è al lavoro perché il Bonus Vacanze possa essere esteso anche alle agenzie di viaggio. La conferma è arrivata dal ministro Massimo Garavaglia nel corso di un incontro virtuale con le associazioni del comparto trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Fto.

"La cosa più semplice che abbiamo fatto è stato di prorogarlo, ma ora - ha spiegato il ministro - vogliamo intervenire per renderlo cedibile in altre modalità, anche tramite il circuito delle agenzie di viaggio, però superando il problema del credito d'imposta. Per questo stiamo ragionando con il legislativo per trovare modalità affinché quel miliardo e sei rimasto venga speso nel turismo".



Vantaggi e limiti

Garavaglia ha poi sottolineato che "il dato positivo è che c'è un recupero anche di attrattività dello strumento. Dopo un anno - ha proseguito - gli stessi operatori hanno capito come funziona e quindi gira un po' meglio".



Ma Garavaglia ha espresso pesanti critiche nei confronti di questo strumento che, ha evidenziato, "ha i suoi limiti: il primo è che è un credito d'imposta e proporre una misura tale in un anno in cui tutti sono in perdita è abbastanza demenziale".