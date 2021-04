10:12

Una delle ultime novità dell’esecutivo è l’introduzione di un pass per spostarsi tra Regioni di colore diverso e per partecipare a eventi e concerti. Ma i dettagli al momento sono ancora da definire.

In una prima fase, secondo le prime indiscrezioni, il documento sarà cartaceo; ovvero, si tratterà di esibire un certificato che dimostri l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o il test negativo al Covid.



Ma in seguito il sistema dovrebbe cambiare. Stando a quanto riporta ilsole24ore.com il pass dovrebbe diventare digitale. Ma le modalità sono ancora da chiarire.



Le ipotesi in campo

Tra le diverse modalità allo studio per il pass in versione 'dematerializzata' c’è una app per smartphone con un qr code da esibire in caso di controllo. Il modello sarebbe quello dell’analogo pass europeo allo studio dell’Ue.



Ma una possibile altra strada sarebbe quella di creare una tessera con la collaborazione di Poste Italiane, che riporti i dati forniti dall’autorità sanitaria. Questa soluzione però richiederebbe circa un mese per la messa a punto. Non si esclude, inoltre, di ricorrere all’app IO, già utilizzata per il cashback.