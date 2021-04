Testi, Gattinoni: “L'agenzia di viaggi oggi è più centrale per il cliente”

di Amina D'Addario

17:24

“L'obiettivo è semplificare, velocizzare. Perché il cliente che oggi abbiamo di fronte è molto diverso rispetto a 18 mesi fa”.

Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network, parte da qui per raccontare i nuovi servizi per le agenzie lanciati dal network: un customer service che “di fatto centralizza l'assistenza di persone qualificate su prodotto, questioni di carattere commerciale e marketing” e un nuovo servizio di concierge “affidato a un team con una conoscenza molto approfondita della piattaforma Gattinoni”.



Catturare nuovi target

Supporti concreti per rispondere con tempestività a un cliente che, sottolinea Testi, “anche se ha cambiato modalitá di acquisto, ha oggi molto più bisogno di interagire con la propria agenzia magari attraverso mail, chat o social”.



Aspetto essenziale, questo, per intercettare i giovani, “quel mercato che ancora non ci appartiene, ma per cui - sostiene Testi - dobbiamo batterci affinché identifichi l'agenzia come suo interlocutore privilegiato”.



Del resto sono molte le carte che la distribuzione organizzata puó ora giocare. “Oggi ci sono regole e un'infinità di procedure che rendono l'agenzia sempre più centrale nell'organizzazione dei viaggi - conclude Testi -. E non solo nell'immediato, ma anche sul lungo periodo”