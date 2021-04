Lazio, le associazioni del turismo incontrano Garavaglia

19:30

“Abbiamo riscontrato ampia disponibilità all’ascolto e alla collaborazione con le nostre associazioni”. Così le associazioni del turismo organizzato del Lazio, dopo l’incontro con il ministro Massimo Garavaglia, svoltosi lo scorso 20 aprile.

Aidit Lazio, rappresentata da Lino Pirro, Assoviaggi, rappresentata dalla presidente Cinzia Renzi, Fiavet Lazio, rappresentata dal presidente Stefano Corbari, e Fto Lazio, rappresentata da Riccardo Ricci, si sono confrontate con il titolare del dicastero del turismo su alcune delle questioni che interessano il settore in questo periodo.



Tra i temi di discussione, la riforma della Legge Regionale del Lazio, gli strumenti necessari per la lotta all’abusivismo, la promozione turistica, l’utilizzo dei voucher in agenzia anche per i viaggi d’istruzione, l’aggiornamento continuo di Infotrav, l’armonizzazione delle Leggi Regionali ed una revisione della tassa di soggiorno e delle Ztl dei bus turistici, per la ripresa dei tour organizzati nelle città d’arte; nonché la necessità di regole chiare per la ripartenza del settore in Italia e all’estero.



Nel corso dell’incontro, fanno sapere le associazioni in una nota congiunta, il ministro “ha confermato di aver presentato un emendamento per prolungare la restituzione dei prestiti erogati a 15 anni ed ha aassicurato il suo impegno per dare sostegno economico sia alle nuove aperture sia a chi è rimasto escluso dal Fondo perduto febbraio-luglio”.



“Inoltre – concludono le associazioni - ha anche accolto positivamente la nostra richiesta di inserire gli accompagnatori e gli agenti di viaggio tra i beneficiari degli ingressi gratuiti dei musei e siti archeologici nazionali”.