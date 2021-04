Aidit sceglie le soluzioni assicurative di I4T

13:58

Aidit si affida ad I4T per le coperture assicurative. L’associazione aderente a Federturismo Confindustria ha siglato un accordo con la compagnia assicurativa per lo sviluppo e l’offerta di soluzioni dedicate alle agenzie associate.

L’accordo contempla sia le polizze viaggio tradizionali rivolte ai clienti (prodotti medico, bagaglio e annullamento comprensivi di eventi pandemici), sia le coperture personalizzate Rc, insolvenza e fallimento.



“Il nostro impegno, in un momento così delicato, è quello di dare un supporto concreto agli associati, offrendo strumenti per intercettare la ripresa – spiega in una nota Corrado Lupo, presidente Lombardia Aidit Federturismo Confindustria -. Nell’ambito assicurativo abbiamo scelto I4T perché ha dimostrato grande prontezza e preparazione nell’offerta di soluzioni adeguate all’evoluzione del contesto. Garantiremo così ai clienti finali che desiderano tornare a viaggiare tutta la sicurezza necessaria per farlo in totale tranquillità”.



“Continuiamo a ricevere il consenso e la fiducia da parte del mercato – aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – e siamo orgogliosi di attivare una nuova collaborazione anche in ambito associativo con un attore del calibro di Aidit. Con questa partnership rafforziamo ulteriormente la leadership nell’offerta di prodotti assicurativi tailor made per gli operatori del turismo”.