Italianway lancia la tariffa assicurata con Europ Assistance

10:31

Una garanzia in più per chi sceglie gli affitti brevi di Italianway. L’operatore ha infatti deciso di farsi carico di una polizza assicurativa targata Europ Assistance che protegge il soggiorno anche dalle incognite legate al Covid-19, senza spese aggiuntive.

La tariffa sarà visibile sul portale talianway.house già dalla fine di questo mese. “Abbiamo scelto di farci carico dell’esigenza di sicurezza di chi sogna finalmente una vacanza o viaggia coniugando lavoro e relax - spiega l’ad di Italiaway, Marco Celani (nella foto) - : il 35% delle prenotazioni registrate in questo inizio anno ha come finalità l’holiday working”.



Holiday working, la tendenza dell'anno

La conferma alle sue parole arriva dalla fotografia scattata dal Centro Studi Italianway: a oggi il 35% delle 43mila notti prenotate (rispetto alle 445mila notti attualmente prenotabili sul portale italianway.house) dal primo gennaio di quest’anno al 15 aprile 2021 ha come finalità l’holiday working.



“Il modo di viaggiare degli italiani sta cambiando e la sensibilità verso soluzioni per la protezione del viaggio è decisamente aumentata - aggiunge il ceo di Europ Assistance Fabio Carsenzuola - : cercano servizi aggiuntivi per proteggere le vacanze e se prima della pandemia il 52% prenotava soggiorni economici ma non cancellabili, oggi solo il 13% sarebbe disposto a farlo”.