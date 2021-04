Sandals and Beaches Resorts: al via il ciclo di webinar per adv

15:09

Prenderà il via il prossimo 5 maggio il ciclo di webinar per agenti di viaggi e professionisti del turismo realizzato da Sandals and Beaches Resorts. Otto appuntamenti con cadenza mensile per approfondire i prodotti del brand e i vantaggi riservati al trade.

“Saranno pillole della durata di circa un’ora pensate e progettate per formare e offrire supporto a quanti vogliono approfondire la propria conoscenza sul prodotto Sandals – spiega il sales manager Southern Europe Christian Casagrande -, sulle sue 16 proprietà Luxury Included sorte sulle spiagge in Giamaica, Antigua, St. Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada e ora a Curaçao, capaci di offrire ai propri ospiti servizi esclusivi e di qualità”.



L’agente di viaggi più meritevole che parteciperà ad almeno 4 webinar avrà la possibilità di vincere un interessante premio che gli permetterà di prendere parte ad un fam trip da realizzarsi nel 2021 e nel 2022.