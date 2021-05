08:02

Un roadshow digitale per rimanere vicini alle agenzie in attesa che si stabilisca la data della riapertura. Disneyland Paris ha scelto questo strumento per raccontare agli agenti di viaggi le novità del parco per il prossimo futuro.

Come si legge su TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online, oltre a un focus sulla sicurezza, l’offerta si arricchirà soprattutto per chi sceglierà di soggiornare in uno degli hotel Disney tematizzati, due dei quali in pieno restyling.



Inoltre, Disney Cruise Line ha finalmente svelato il concept della sua quinta nave, Disney Wish, che debutterà nell’estate 2022.



