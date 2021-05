Adv Unite e Aidit Campania incontrano il ministro Garavaglia

09:25

Adv Unite e Aidit Campania, sabato 1 maggio, hanno avuto un incontro con il ministro del Turismo, al quale hanno portato le istanze delle agenzie di viaggi.

Gianluca Albano de I viaggi del Vesuvio, coordinatore associazione Adv Unite e Aidit Campania, e il vice presidente Adv Unite Vincenzo del Bravo di Kiwi viaggi hanno rimarcato la scomparsa all'orizzonte della seconda tranches del fondo perduto, sottolineando che finora gli aiuti concessi attraverso il credito d'imposta e gli ammortizzatori sociali si sono rivelati del tutto marginali.



È stato inoltre evidenziato con forza che per le agenzie è di grossa difficoltà l'accesso al credito in quanto essendo delle piccole realtà hanno un merito creditizio bassissimo. Infine, è stata portata avanti la richiesta di apertura dei corridoi turistici per la ripartenza dei viaggi sia outgoing che incoming attraverso un piano vaccinale per tutto il comparto turistico.



Inoltre è stata segnalata la problematica delle compagnie aeree, in particolare delle low cost, che fanno il bello è il cattivo tempo chiudendo le porte alle agenzie di viaggi.