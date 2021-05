Spencer & Carter Insurance sigla una partnership con Fiavet Emilia Romagna e Marche

10:31

Spencer & Carter Insurance Broker ha siglato una convenzione con Fiavet Emilia Romagna e Marche. La nuova partnership consente agli associati di poter usufruire del servizio di assistenza e consulenza assicurativa dedicato, con un team del broker specializzato nelle controversie legali in ambito travel.

Oltre al servizio di consulenza, il broker ha messo a disposizione degli associati di Fiavet Emilia-Romagna e Marche una serie di prodotti esclusivi contrattati in base alle esigenze degli associati, come per esempio una Rc professionale completa a premi minimi agevolati, soluzioni personalizzate per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore e una polizza titolari che contempla le casistiche dovute a malattia Covid dell’assicurato.



Nei prossimi mesi verranno presentate ulteriori novità in convenzione studiate esclusivamente per Fiavet Emilia Romagna e Marche. Il presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, Massimo Caravita, spiega che “la partnership con Spencer & Carter darà la possibilità alle oltre 200 agenzie associate di avere un servizio di assistenza aggiuntivo che si affianca ai già altamente qualificati servizi di assistenza legale e fiscale; ma ancor più importante permetterà di completare la gamma di prodotti assicurativi presenti in agenzia, consentendo un maggior vantaggio competitivo in termine di garanzie e premi. Siamo certi che questa collaborazione garantirà vantaggi a tutti gli associati”.



Il direttore commerciale e responsabile della divisione turismo Massimiliano Masaracchia (nella foto), ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di aver siglato un accordo con Fiavet Emilia Romagna e Marche. Questo ci permette di incrementare ancor di più la nostra rete di partner, di creare ed offrire prodotti studiati e collocati sul mercato nazionale e internazionale appositamente per gli associati in un comparto per noi fondamentale come quello del travel insurance”.