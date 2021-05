Bookingkit e Tiqets, accordo per le prenotazioni online

08:00

Ha l’obiettivo di aiutare musei e attrazioni a riaprire dopo la pandemia la partnership di respiro europeo che vede uniti bookingkit - società specializzata nei sistemi di prenotazione per gli operatori di tour, attrazioni e attività - e la piattaforma di ticketing online Tiqets.

Integrando queste soluzioni, gli utenti di bookingkit saranno in grado di estendere il loro raggio d'azione ai clienti della piattaforma Tiqets, e i fornitori di Tiqets che utilizzano anche bookingkit possono effettuare istantaneamente gli aggiornamenti su entrambe le piattaforme.



I vantaggi della tecnologia

"La prenotazione online - spiega Luuc Elzinga, presidente e co-fondatore di Tiqets - sta diventando sempre più importante sia per le attrazioni che per i consumatori. Le prime hano l’opportunità di raggiungere un pubblico molto più ampio e di costruire una relazione con i consumatori in una fase iniziale, rendendo possibile migliorare l'esperienza e aumentare le entrate offrendo grandi upsell, pacchetti e pacchetti. Per i consumatori, poi, prenotare online con Tiqets significa avere uan serie di plus tra cui la possibilità di cancellare i biglietti gratuitamente fino a mezzanotte prima della visita".



L'aspetto formativo

La collaborazione tra i due partner avverrà anche sul piano formativo, con l’obiettivo di convincere le aziende ad avviare una migrazione dalla gestione analogica a quella digitale dei biglietti nel mezzo di una pandemia. "Il passaggio al digitale sta avvenendo ora in settimane invece che in anni - riflette Lukas C. C. Hempel, fondatore e ceo di bookingkit -. Perciò i musei e le attrazioni hanno bisogno di partner con una soluzione fuori dagli schemi ma flessibile. Noi forniamo esattamente questo, con costi basati sulle transazioni, pronti a funzionare in un paio di giorni e interconnessi a forti canali di vendita e merchandising come Tiqets”.