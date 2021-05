L’estate del green pass, Caravita: “Non sarà una complicazione”

15:06

“Non lo vedo come una complicazione”. Come spiega Massimo Caravita, presidente Fiavet Emilia Romagna, il ‘green pass’ che permetterà di spostarsi tra regioni di colore diverso non è visto come uno scoglio insormontabile per il turismo. “Ci sono le assicurazioni - sottolinea in un ampio servizio sul nuovo numero di TTG Magazine -, si gestiranno anche le eventuali cancellazioni”.

Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group, evidenzia che ogni restrizione agli spostamenti è un problema per il turismo, ma aggiunge: “Spero almeno che la gestione di questo vincolo nazionale possa essere una prova generale per la macchina statale nel mettere a disposizione dei cittadini in modo efficiente e rapido la documentazione che sarà necessaria anche per i prossimi spostamenti internazionali". Insomma, le difficoltà potrebbero… (continua nella digital edition)