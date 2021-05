Case vacanza trend emergente: l’analisi di Europ Assistance

19:30

Spostamenti all’interno dei confini nazionali, con una propensione sempre più accentuata per l’opzione della casa vacanza e per l’acquisto di polizze di viaggio.

Sono queste le tendenze dell’estate secondo il Barometro Vacation Rental, l’analisi realizzata da Phonic per Europ Assistance Group. Il Barometro, alla sua prima edizione, esamina in otto Paesi, tra Europa e Usa, l’identikit di chi nei prossimi 18 mesi sceglie un affitto breve per i suoi viaggi.



Una tendenza che sta accelerando

“Già da anni il trend delle vacanze nelle case italiane messe a reddito attraverso gli affitti brevi gestiti in maniera professionale - spiega Marco Celani, presidente Aigab-Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (nella foto) - è sempre più in voga tra i viaggiatori e la pandemia non ha fatto che accelerarlo”.



“Non a caso - aggiunge - la scorsa estate gli affitti brevi sono stati il primo segmento dell’incoming nazionale a ripartire perché valutati una soluzione ideale per una serie di parametri, primo fra tutti la sicurezza e la maggiore libertà. La pandemia ha inoltre accelerato la riscoperta delle destinazioni cosiddette secondarie, quelle fuori dalle rotte turistiche tradizionali, percepite come più sicure perché meno affollate”.



Vacanze domestiche

Ritornando al Barometro l’88% degli italiani dichiara che partirà concentrando i propri viaggi nella stagione estiva. La soluzione di una casa vacanza è un’alternativa che sarà presa in considerazione dal 77% di chi viaggerà. Questo sembra un trend destinato a essere confermato, visto che l'82% dichiara che continuerà a prendere in considerazione questa soluzione anche dopo la pandemia.



La meta preferita di chi va in una casa vacanza è quella domestica (72%). Percentuale molto alta anche per gli altri Paesi, a eccezione del Nord Europa, dove solo il 39% dei belgi e il 52% dei tedeschi dichiara che rimarrà entro i confini nazionali.



Se il viaggio leisure rimane la ragione principale per cui gli italiani scelgono di soggiornare in una casa vacanza (96%), emerge un crescente interesse anche nell’eventualità di viaggi di lavoro o smart working.