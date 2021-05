12:07

Fiavet diffida easyJet in merito alla nuova policy relativa alle prenotazioni tramite agenzie di viaggi comparsa sul sito della compagnia aerea. Policy che, secondo l’associazione, contiene comportamenti illeciti che ledono gli interessi degli associati.

La ‘Carta di distribuzione’ varata dal vettore low cost imporrebbe alle agenzie di non potere utilizzare il sito di easyJet per verificare voli e tariffe per intermediare le prenotazioni ma operare tramite “canale approvato da Easyjet” e ”non effettuare screen-scraper in qualsiasi forma dal sito web Easyjet o utilizzare qualsiasi altro mezzo automatico per accedere al sito web easyjet…”. Limitazione ritenuta da Fiavet contrarie ai principi della libera concorrenza e discriminatorie a danno delle agenzie.



“Tali imposizioni – spiega il legale Fiavet Federico Lucarelli - violano anche la legislazione regionale che disciplina l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi in Italia, la quale prevede come attività tipica della stessa quella di intermediare la vendita dei singoli servizi o di pacchetti turistici, come peraltro confermato anche dalla normativa del Codice del Turismo”.



Nella diffida Fiavet invita Easyjet a ritirare con effetto immediato la policy, avvisando che altrimenti procederà a segnalare la compagnia alla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ed a procedere in sede giudiziaria. “Fiavet-Confcommercio – ha aggiunto Massimo Caravita (nella foto), vice presidente vicario - ha ricordato, nella diffida inoltrata ad Easyjet, che numerose sentenze sia di tribunali italiani che esteri, hanno rigettato domande di altri vettori low cost intraprese nei confronti delle agenzie di viaggio per far valere policy similari a quella contestata”.