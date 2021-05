13:34

“Una misura che speriamo dia respiro e linfa a un settore messo in forte crisi da oltre un anno di pandemia”. Stefano Bettanin, presidente Property Managers Italia (associazione nazionale di categoria del turismo residenziale) guarda con favore al pass verde, che fa seguito alla strategia delle riaperture verso cui si sta sempre più muovendo il Governo Draghi.

“Il pass verde nazionale per consentire viaggi all'interno del Paese - dice - è un passo molto importante”.

L'appello del Presidente del Consiglio dei ministri a prenotare le vacanze in Italia, aggiunge, “ritengo debba essere condiviso da tutti; è un segno di responsabilità verso il proprio Paese e tanti imprenditori rimasti in ginocchio a causa della crisi”.



Una misura unica per tutta Europa

Ora il prossimo step su cui confida è l’entrata in vigore anche del green pass europeo, “in modo da avere una misura unica e agevole in tutta l'Unione europea”.



"Le residenze in affitto avranno un ruolo fondamentale nella ripartenza - aggiunge Alessandra Signori, socia fondatrice di Property Managers Italia -. Gli alloggi, se ben gestiti da professionisti e con certificazioni di pulizia, garantiscono totale sicurezza in questa fase di transizione verso il ritorno alla normalità. Un aspetto importante per vivere le vacanze con serenità. Inoltre sono un'agevolazione con il coprifuoco: permettono di trascorrere cene e serate in casa con ampi spazi e comodità che altrimenti non si avrebbero in una camera d'albergo".