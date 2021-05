Club del Sole, da giugno via alle vacanze fra dog experience, smart working e braccialetti tecnologici

14:51

Riapriranno tutti il 30 maggio i villaggi Club del Sole, per dare simbolicamente il via alla stagione estiva, ma già dalla prossima settimana si moltiplicano i soft opening a partire dal Desenzano Glam Village, che, con le sue 112 suite e appartamenti ha inaugurato la nuova era della vacanza esperienziale ispirata alla tendenza internazionale del lusso en plein air e aprirà la stagione in soft opening il 13 maggio.

“I presupposti per un’estate italiana con il segno + ci sono tutti – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole – il segreto è seguire l’evoluzione del mercato e stare al passo coi tempi, soprattutto sul fronte digitale. Puntiamo, anche grazie alle nuove acquisizioni, ad incrementare le presenze nei Family Camping Village Club del Sole con l’obiettivo di raggiungere a fine 2021 i 3 milioni annuali”.



Giugno sarà quindi il mese della ripartenza in cui Club del Sole aprirà le porte dei suoi villaggi: sulla costa tirrenica si può scegliere tra il mare cristallino e incontaminato dell’Argentario e le verdi colline della Maremma mentre chi preferisce le lunghe spiagge sul Mar Adriatico c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra riviera romagnola, parco Delta del Po, costa abruzzese e, più a Nord, le spiagge del Veneto e del Friuli.



Le spiagge private con aree riservate agli amici 4 zampe avranno a disposizione la nuova “Dog Experience” con istruttori cinofili e attività dedicate, mentre fra le novità i servizi di ristorazione che comprenderanno anche il delivery direttamente presso il proprio alloggio o sotto l’ombrellone.



Cresce anche la vocazione tecnologica dei villaggi: viene confermato lo Smart Working Village per conciliare lavoro e vacanza in famiglia, la formula Easy Pay per finanziare la vacanza con pagamenti rateizzati, l’accettazione del Bonus Vacanza in tutte le strutture e il pagamento elettronico con tecnologia avanzata tramite braccialetto per facilitare gli acquisti e le spese in molti Camping Village Club del Sole.