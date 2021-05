16:00

I tour operator e le agenzie di viaggi non si salveranno solo con il Mare Italia. Eppure il termine outgoing sembra essere sparito dalle politiche nazionali per il rilancio di tutto il settore. Si parla di ripartenza, di prodotto Italia e, adesso, con l’apertura di Draghi, anche di incoming. Ma di viaggi all’estero, che alimentano una grande fetta delle aziende italiane del settore, no si parla



Nel nuovo episodio di Gente di viaggi, il podcast di TTG, l’analisi del direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista.