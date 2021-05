di Silvana Piana

Costa Smeralda celebra la ripartenza delle crociere e l'atmosfera che si respira a bordo è un misto tra l'incredulità e la gioia di sentirsi 'in viaggio'. Una ripresa dell'attività di alto valore, e non soltanto per il settore stesso e per i territori dove la nave fa scalo per le escursioni, ma per l'intero mercato turistico, in primis quello distributivo, che potrebbe trarre vantaggio da una domanda pronta a sbloccarsi.

La ripartenza dell'ammiraglia di Costa Crociere, in navigazione da Savona verso Civitavecchia, Napoli, Messina, Cagliari e La Spezia, è costantemente accompagnata dalle rigorose procedure del Costa Safety Protocol: tampone per tutti gli ospiti prima dell'imbarco e a metà crociera, visita delle destinazioni con escursioni protette, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, utilizzo della mascherina a bordo.



"Siamo felici di tornare ad accogliere gli ospiti a bordo delle nostre navi per far vivere loro momenti emozionanti che sarebbero 'normali', ma che non lo sono stati per oltre un anno", ha commentato Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere, ricordando la nuova promozione attiva sino al 31 maggio, con prezzi speciali sulle crociere dell'estate 2021 nel Mediterraneo.



Ed è forte l'emozione in casa Welcome Travel Group, che celebra a sua volta la ripartenza delle crociere riunendo gli agenti di viaggi a bordo di Costa Smeralda, con 'We Play Cruising Again', dall'8 al 15 maggio, dedicato alle agenzie Welcome Travel, e 'Ripartiamo Insieme', dal 15 al 22 maggio, rivolto alle agenzie Geo.

In quest'occasione gli adv sono a bordo per scoprire e toccare con mano il nuovo modo di fare crociera che la compagnia ha studiato per poter offrire agli ospiti un'esperienza sicura e serena. L'appuntamento ha fatto segnare il sold out per le cabine dedicate al network, a sottolineare entusiasmo e fiducia. "Abbiamo colto con favore l'opportunità che Costa ci ha messo a disposizione - ha affermato Adriano Apicella, a.d. Welcome Travel Group -. Questi eventi rappresenteranno, per le nostre agenzie, una reale ripartenza".