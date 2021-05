15:49

L’unione fa la forza. E così 32 agenzie di viaggi di Torino insieme a un tour operator, Stat Viaggi, e due aziende di trasporto come Bus Company e Cavourese hanno deciso di stringere un’alleanza e lanciare il progetto ‘Torino in Bus’ che prevede la vendita al pubblico di viaggi organizzati di una o più giornate nelle più belle destinazioni della Penisola.

Pubblicità

Il programma è stato presentato oggi nel capoluogo piemontese e l’attività inizierà già da questo mese, andando poi avanti fino alla fine dell’anno. Tour tutti realizzati in pullman e che potranno essere acquistati esclusivamente nelle agenzie di viaggi aderenti al progetto.



Sicurezza

Il programma stilato nelle scorse settimane dalle Agenzie aderenti fa sì che “Torino in Bus” non sia un semplice marchio, ma l’inizio di una solida rete tra trentadue agenzie di viaggi, l’impegno è di rilanciare la voglia di fare turismo tutelando il passeggero. Già dalla prenotazione, sarà fornita, infatti, inclusa nella quota, l'assicurazione annullamento per tutti i viaggi di più giorni, la sicurezza continuerà durante il viaggio attraverso l'applicazione di un rigido protocollo.



Le destinazioni

Tra le destinazioni 2021 di Torino in Bus ci saranno l’Umbria, il Veneto, l’Isola di Ponza, le Dolomiti, Parma, i Mercatini di Natale e un viaggio di Capodanno nelle Marche. Non mancheranno gite giornaliere come la Lavanda nelle vicine Langhe, la Valle d’Aosta, il Foliage nella Val Vigezzo e nel Biellese. Una parte dell’utile raccolto dai viaggi sarà infatti devoluto a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute di Torino.