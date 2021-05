La settimana decisiva per il turismo italiano. Tutte le decisioni dei prossimi giorni

08:02

Arriva la settimana cruciale per il turismo italiano. Nei prossimi giorni saranno sul tavolo diverse questioni che riguardano da vicino il settore del travel e che potrebbero decidere le sorti dell’Italia dal punto di vista dell’appetibilità per i mercati esteri.

La prima questione, quella più dibattuta, è il coprifuoco: il Governo già da tempo ha confermato l’intenzione di valutare una revisione di questa misura, che è anche quella più contestata dal mondo turistico. L’ipotesi al momento sarebbe quella di spostare l’ora dalle 22 alle 23, ma in merito si deciderà durante la riunione della cabina di regia con il presidente del consiglio Mario Draghi, i ministri, i rappresentanti della maggioranza e il Cts. L’incontro, secondo quanto riporta ilsole24ore.com sarebbe in agenda già questa settimana.



Gli orari di chiusura

Sul tavolo di sarebbe anche la questione degli orari di chiusura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Lo slittamento alle 23 del coprifuoco potrebbe infatti portare alle 22.30 l’orario di chiusura, che passerebbe alle 23.30 con il coprifuoco dalla mezzanotte.



Ma tra le ipotesi ci sarebbe anche l’anticipo dell’apertura per i ristoranti al chiuso. L’attuale tabella di marcia prevede infatti il via il primo giugno, ma in questi giorni la misura potrebbe essere anticipata a metà maggio.