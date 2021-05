di Silvana Piana

08:37

Welcome e Geo sanciscono l'unione a bordo di Costa Smeralda, la nave che ospita il fam trip Welcome Travel Group per 1200 agenti di viaggi. "È la conclusione di un avvicinamento iniziato tre anni fa e di un processo di fusione avviato il 15 marzo scorso - ricorda l'amministratore delegato Adriano Apicella -. Avevamo lavorato sui sistemi informativi, sulle Hr e sui modelli organizzativi delle due reti; restava da fare la creazione di un'unica società con due brand". Una realtà che conta circa 2500 agenzie in Italia.

Sul piano pratico, i contratti dei due network diventano complementari nella nuova configurazione, ma con tipologie differenti sul piano delle incentivazioni. "Il 'Team' - spiega Andrea Moscardini, direttore network di Welcome Travel Group - rappresenta una scelta più impegnativa per le adv che lo sottoscrivono scegliendo di affrontare un percorso che consente di avere maggiori vantaggi sotto ogni profilo, inclusi i fornitori partner. Il 'Win4all', classico di Geo, parte invece dal valore assoluto ed è un po' meno impegnativo". Grande protagonista degli investimenti del nuovo maxi-network sarà la tecnologia, che dovrà sostenere un radicale cambiamento dell'approccio alle vendite. "Il cliente - sottolinea Apicella - si è molto evoluto, e l'agenzia deve essere presente online in modo strutturato".



Fiducia nella ripartenza

Intanto, tra gli agenti di viaggi inizia a germogliare un prudente entusiasmo, e lo si percepisce su Costa Smeralda. "Finalmente ripartiamo, e voglio condividere con voi questa gioia - dice Apicella rivolgendosi agli adv -. Quella che era una routine, come fare una crociera, ora sembra invece il primo giorno di scuola". Essere a bordo di una nave è, già di per sé, un evento in un periodo così difficile, e avere a portata di mano un prodotto di questo tipo può contribuire a riavviare le prenotazioni.