Le agenzie Welcome: “Ecco come andrà l’estate”

Tra gli agenti Welcome inizia a germogliare un prudente entusiasmo, e lo si percepisce nel fam trip a borod di Costa Smeralda. Essere a bordo di una nave è, già di per sé, un evento in un periodo così difficile, e avere a portata di mano un prodotto di questo tipo può contribuire a riavviare le prenotazioni. “La clientela ha voglia di ripartire e di andare in crociera - conferma Marco Barontini, titolare Voce Viaggi di Cascina (Pi) -. Le vendite si stanno sbloccando, anche se più per l'autunno che per l'estate: ho già 90 prenotazioni per le Maldive a novembre”. Per Mariagloria Tampieri, titolare della Lippontour di Bologna, “in agenzia tira finalmente un’aria nuova. Ci sono segnali di interesse da parte delle persone, che hanno più voglia che paura. In generale, stiamo proponendo Mare Italia e crociere”.

Un'estate italiana

Scelte quasi forzate, almeno sino a quando la situazione non sarà più stabile sul fronte internazionale. “Ci vuole chiarezza sulle quarantene - auspica Costanza Gabusi, luxury travel advisor di Bigtours Travel Service -, perché c’è ancora molta confusione, e questa limita le scelte. Questa estate sarà all'insegna soprattutto dell’Italia: noi abbiamo una clientela di fascia alta, che richiede ville. Ma sta già crescendo l’interesse per le mete lungo raggio in autunno e inverno”. “La posizione del governo sta aiutando la fiducia nei viaggi, e la gente inizia a entrare di nuovo volentieri in agenzia - interviene Pietro Trombetta, titolare Osiris Travel di Genova -. Per quest’estate si vendono l’talia e, soprattutto, le crociere, che danno sicurezza e servizi alle famiglie. Sul lungo raggio ho già parecchie richieste per l'autunno/inverno, e per quanto riguarda i voucher ancora in sospeso, sto contattando i clienti perché li spendano prima della scadenza. Tuttavia, per noi, il voucher è un po’ un’arma per tenere in pugno il cliente”. S. P.