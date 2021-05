08:02

I contributi a fondo perduto non sono pignorabili. Lo stabilisce un emendamento inserito in fase di conversione in legge del Dl Sostegni, il cui testo approderà nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

La misura corre in soccorso delle imprese che hanno ottenuto gli aiuti previsti dal Governo Draghi per le chiusure imposte negli scorsi mesi e si trovano ancora in difficoltà.



La misura

In questo modo, si legge su investireoggi.it, coloro che hanno percepito il fondo perduto saranno schermati da eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulle somme percepite.



Il contributo a fondo perduto non rientrerà, quindi, tra le somme pignorabili al debitore.



La pubblicazione del testo del decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale è previsto per il 21 maggio.