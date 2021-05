Sostegni bis, l’ipotesi delle due tranche: entra anche il criterio dei costi sostenuti

12:56

I sostegni potrebbero non essere calcolati solo sul fatturato. Il dl Sostegni Bis potrebbe infatti introdurre nuovi sistemi di conteggio. Secondo una delle ultime ipotesi, la strada che potrebbe essere seguita vedrebbe gli aiuti divisi in due tranche: la prima sarebbe calcolata in base al fatturato (come già accadeva con i precedenti ristori), mentre la seconda terrebbe conto dei costi sostenuti.

Le cartelle esattoriali

Ma ci sarebbe anche un’altra ipotesi sul tavolo, come precisa rainews.it, che vedrebbe il congelamento delle cartelle esattoriali per altri due mesi.



Ma durante l’incontro a Palazzo Chighi è stato anche affrontato il tema del coprifuoco e delle riaperture, con una richiesta di anticipare a questa settimana la revisione dell’ultimo decreto Covid. Ma ci sono timori anche per lo stop al blocco dei licenziamenti.