Appuntamento alle 14 con TTG Newsroom. Riprende il ciclo di eventi in diretta organizzato dalla redazione di TTG Italia, con l’obiettivo di dar voce ad alcuni dei principali rappresentanti del mondo del turismo.



Il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, modererà il dibattito dal titolo ‘Quale futuro per le agenzie?’, che vedrà come main sponsor il Gruppo Falkensteiner.



Al centro il domani della distribuzione. L’evento si propone infatti di analizzare i possibili scenari che caratterizzeranno la complessa ripresa del lavoro in agenzia di viaggi dopo la pandemia.



Obiettivi e ospiti

Nel corso del dibattito si cercherà di mettere a fuoco prospettive e criticità di un’attività che l’emergenza Covid ha stravolto e cambiato in profondità.



In diretta sui canali YouTube e Facebook di TTG Italia Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group, Andrea Gilardi, ceo divisione Distribuzione di Uvet Viaggi Turismo, Claudio Passuti, a.d. di Robintur Travel Group, Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze, e Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network, si confronteranno in un dibattito live, che potrà essere seguito da agenzie di viaggi e addetti di settore collegandosi a questo link