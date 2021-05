Regioni verso il cambio colore: 3 candidati per la zona bianca

12:07

Arriva l’ultimo (forse) monitoraggio con i ‘vecchi’ parametri. E la prossima settimana potrebbero rispuntare le zone bianche.

Secondo l’andamento dei dati, le previsioni indicherebbero una sola regione in arancione, ovvero la Val d’Aosta. Le due regioni attualmente nel livello intermedio di rischio, Sicilia e Sardegna, dovrebbero tornare in zona gialla da lunedì prossimo. Ma la Sardegna sarebbe addirittura candidabile per la zona bianca, come riporta ilsole24ore.com, insieme a Molise e Friuli Venezia Giulia.



Il resto d’Italia invece dovrebbe restare in zona gialla.



Dalla prossima settimana, tuttavia, dovrebbero cambiare i criteri di attribuzione dei colori, che terranno maggiormente in considerazione il numero dei contagi e i posti letto occupati.