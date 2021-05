di Amina d'Addario

14:21

Il Gruppo Gattinoni scommette su Torino e sulle Nitto ATP Finals, evento sportivo che a partire dal 14 al 21 novembre 2021, e per cinque anni, vedrà sfidarsi nel capoluogo piemontese i migliori campioni del tennis mondiale.

I biglietti venduti sono già più di 60mila, ma l’aspettativa è che la manifestazione, di cui Gattinoni è tour operator ufficiale, possa portare a Torino, e non solo, nuovi visitatori altospendenti. “Questo è un progetto che, sono convinto, servirà a dare visibilità alle eccellenze del territorio e a rilanciare il turismo di Torino e di tutto il Piemonte” ha detto il presidente Franco Gattinoni in occasione della conferenza stampa organizzata nel nuovo hub torinese del gruppo. “Abbiamo una piattaforma innovativa che, oltre ai biglietti delle partite, consente di prenotare una serie di attività come alberghi, ristoranti, cantine e molto altro. Una piattaforma visibile in tutto il mondo che - ha aggiunto - abbiamo integrato con il nostro network di agenzie, che possono collaborare e offrire servizi”.



Le ricadute economiche

Ma quali saranno le ricadute economiche delle Nitto ATP Finals su Torino? “A Londra - ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo, Alberto Sacco -, le Finals hanno portato 2,5 milioni di persone in cinque anni. Stimiamo una ricaduta tra i 120 e 150 milioni di euro ed effetti ancora maggiori dalla promozione della città di Torino in tutti i tornei ATP del mondo”.



Sull’apertura del nuovo hub, Gattinoni ha invece affermato: “Si tratta di un investimento pensato prima del lockdown, ma che abbiamo deciso di portare a termine per realizzare un’operazione analoga a quella fatta con l'Hub Gattinoni di Milano dove, nel 2019, abbiamo organizzato più di 130 eventi. Non sarà facile, ma speriamo di portare altre aziende a investire su Torino”.