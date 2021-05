Patanè, Confturismo: “È una fase cruciale,  servono scelte veloci e gioco di squadra”

10:12

“Questa è una fase cruciale, nella quale ci giochiamo tutto: non solo l’estate 2021 ma il nostro posizionamento competitivo dei prossimi anni sullo scenario mondiale del turismo. Ci vogliono scelte veloci, d’anticipo sulla concorrenza, e gioco di squadra”.

Commenta così i dati diffusi oggi da Confturismo/Confcommercio il presidente Luca Patanè. Dati incoraggianti che parlano di 9 milioni di italiani che hanno già scelto dove e quando andare in vacanza, mentre altri 16 attendono ancora per una decisione definitiva. Il trend attuale parla di scelte prevalentemente rivolte all’Italia, ma cresce la fiducia anche per i viaggi all’estero (Grecia e Spagna) tanto che rispetto ad aprile la quota del pubblico orientato a varcare i confini sale dal 13 al 20 per cento.



Stagionalità

Emerge però una questione: se da una parte incoraggia il fatto che le prenotazioni sono per viaggi di almeno 7 giorni, dall’altra riemerge la forte concentrazione nel periodo tra metà luglio e agosto. Una questione che riapre il dibattito sulla necessità di riaprire al più presto ai flussi dall’estero: “Le decisioni su come riaprire ai flussi turistici, soprattutto quelli internazionali, con quali strumenti, tempistiche e messaggi, devono nascere dal confronto tra istituzioni e categorie, come si sta facendo da mesi negli altri Paesi – aggiunge Patanè -. Una seconda estate con pochi stranieri e turisti italiani concentrati in un unico mese, è esattamente ciò che va evitato a tutti i costi".