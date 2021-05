Condor vara il nuovo sistema di prenotazione B2B

11:45

È attivo il nuovo sistema di prenotazione B2B realizzato da Condor per le agenzie partner. Tramite l’Extranet il trade avrà la possibilità di accedere a tutte le tariffe dedicate oltre a quelle specifiche per gli agenti di viaggi.

“Con il vostro codice agenzia è possibile prenotare facilmente sia i voli Condor che quelli delle nostre compagnie aeree partner – ha sottolineato l’head of international sales Carten Sasse -, così come i servizi aggiuntivi tipo il posto o i pasti. Stiamo lavorando costantemente per migliorare ulteriormente il nostro nuovo servizio e vi auguriamo un grande successo con i voli Condor”.