08:10

È la parola del momento. Speranza e timore degli aspiranti viaggiatori o di chi si appresta a organizzare cerimonie, il green pass tiene banco nelle cronache del settore turistico. Anche perché lo strumento che consente di muoversi in libertà è in continua evoluzione.

La prima questione aperta riguarda la durata: secondo quanto anticipato dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, la validità del green pass per i vaccinati potrebbe essere estesa a un anno, in base alle ultime evidenze scientifiche. Ma l’estensione potrebbe essere limitata a chi ha già ricevuto le due dosi. Attualmente, come sottolinea corriere.it, la validità è di 6 mesi.



Un preludio al certificato europeo

Di fatto, l’Italia sta giocando d’anticipo rispetto all’Europa, varando il proprio certificato prima del green pass europeo.



Il certificato sarà reso disponibile per i vaccinati, i guariti o chi si è sottoposto a un tampone negativo. Ma cambiano ovviamente le modalità a seconda dei casi.



Per i vaccinati, la certificazione è rilasciata dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. È allo studio anche l’ipotesi di riconosce il pass anche a chi ha ricevuto una sola somministrazione, con il chiaro obiettivo di ‘aprire’ l’estate al turismo.



Per i guariti, il certificato sarà rilasciato dalla struttura in cui è avvenuto il ricovero oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri; il documento sarà disponibile nel fascicolo sanitario elettronico. La certificazione cessa la validità nel moneto in cui, nel periodo di vigilanza semestrale, il soggetto sia identificato come caso positivo.



Il green pass potrà essere rilasciato anche a chi, non guarito né vaccinato, effettui un test con risultato negativo nelle 48 ore precedenti. I tamponi accettati sono l’antigenico, il molecolare e il salivare. A rilasciare il documento sarà la struttura pubblica, privata o accredita che effettua il test, comprese le farmacie.