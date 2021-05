08:03

C’è spazio anche per l’Italia nella top 25 degli alberghi stilata da TripAdvisor. Il Belpaese conquista anche un posto tra le prime 10 posizioni.

Nel dettaglio, a piazzarsi all’ottavo posto è l’Hotel Gardena Grödnerhof a Oltretorrente. Al 16esimo posto si trova invece l’Hotel Ambiez Family & Wellness di Andalo.



A conquistare la prima posizione del Traveller’s Choice Best of the Best 2021 è l’Hotel Colline de France a Gramado in Brasile; il podio prosegue con The Omnia a Zermatt, in Svizzera, e si chiude con Sani Dunes a Sani, Grecia.



La top 10

La classifica prosegue con il Kandolhu Maldives sull’atollo maldiviano di North Ari, mentre al quinto posto compare l’Achtis Hotel ad Afitos, Grecia. La seconda parte della top ten inizia con il Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve in Indonesia, dove si trova anche il settimo classificato, ovvero The Legian Bali. Dopo il già citato hotel di Oltretorrente, in nona posizione si trova il Tulemar Bungalows & Villas nel Parco Nazionale Manuel Antonio in Costa Rica; al decimo posto l’Hacienda Beach Club & Residences

a Cabo San Lucas, Messico.