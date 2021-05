In Antartide con Four Seasons: i giri del mondo sul Private Jet

11:47

Due nuovi viaggi da 21 e 24 giorni che vanno a completare gli itinerari 2022 del Private Jet di Four Seasons, con il quale per la prima volta si arriverà in Antartide. Il gruppo luxury insiste sul suo prodotto di jet privato, sulla scia del successo registrato dagli altri itinerari 2022.

“A fine 2020 – dice Christian Clerc, presidente global operations di Four Seasons - abbiamo annunciato tre itinerari 2022 a bordo del nuovo Private Jet e la risposta è stata travolgente, con vendite da record e lunghe liste d'attesa, a testimonianza di un notevole desiderio di viaggio. Ecco perché presentiamo due nuove avventure di volo. Da parte dei nostri ospiti esiste una concreta voglia di recuperare il tempo perduto”.



I viaggi

Il primo giro intorno al mondo aggiuntivo, della durata di 24 giorni, partirà il 3 maggio 2022 da Seattle e toccherà 8 Paesi: il Giappone con Kyoto, l’Indonesia con Bali, le Seychelles, il Ruanda, il Marocco con Marrakech, la Colombia con Bogotà, le Isole Galápagosper rientrare a Miami negli Usa.



Fra gli highlight di questa esperienza la meditazione al tramonto a Petite Anse Bay a Seychelles con un esperto yogi, l’escursione attraverso le foreste di bambù del Volcanoes National Park in Ruanda con la speranza di osservare i gorilla di montagna, una corciera a bordo di una nave privata alle Isole Galápagos.



Il secondo viaggio, di 21 giorni, decollerà invece il 28 novembre 2022 da New Orleans negli Usa e toccherà la Penisola di Papagayo in Costa Rica, il Machu Picchu in Perù, Buenos Aires in Argentina, l’Antartide, Bogotà in Colombia e Paradise Island nelle Bahamas.

Per la prima volta in assoluto, il jet privato Four Seasons porterà gli ospiti in Antartide. Qui si potrà sorvolare il famigerato Passaggio di Drake con un aereo charter, atterrando all'Isola di Re Giorgio e vivere una spedizione nel settimo continente .



Tra le altre emozioni del viaggio: la scena jazz di New Orleans, la penisola Papagayo attraverso un circuito zip-line, un dessert a base di polvere di meteorite dal Four Seasons Resort Costa Rica, un concerto privato della rinomata Filarmonica di Bogotà.



Il nuovo jet privato Four Seasons

Tutti gli itinerari del 2022 si svolgeranno a bordo del nuovo Four Seasons Private Jet: l’Airbus A321neo-LR è stato personalizzato e si presenta con la cabina più ampia e più alta della sua classe, 48 posti configurati per offrire ancora maggior comfort.



A bordo del jet privato Four Seasons, l’equipaggio include un Concierge dedicato, un Executive Chef e un medico. Durante la visita a destinazioni remote, gli ospiti alloggeranno in strutture di lusso selezionate dal team Four Seasons.