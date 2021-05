Il green pass digitale sullo smartphone da luglio con l’app Io

10:33

L’app Io, il sistema per la pubblica amministrazione che molti italiani hanno imparato a utilizzare per la richiesta del Bouns Vacanze sarà il veicolo digitale per il green pass.

ll certificato che consente di spostarsi liberamente in Europa sarà disponibile sull’applicazione da luglio, in base a quanto afferma il sole24ore.com. La novità è stata comunicata direttamente dal ministro dell’innovazione Vittorio Colao. Il pass, come già precisato in precedenza, sarà riconosciuto a chi è guarito dal Covid, chi ha ricevuto il vaccino (con completa immunizzazione) o chi ha un tampone negativo.



Per il momento, il green pass è solo cartaceo, ma con questo sistema dovrebbe approdare anche in versione digitale, più snella, tramite l’applicazione che hanno già scaricato 11 milioni di italiani.