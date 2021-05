Vaccini ad agosto, le Regioni chiedono di rimandare per non danneggiare il turismo

10:54

Ormai la campagna di vaccinazione corre veloce: il numero degli immunizzati cresce e le liste di attesa si assottigliano e gli appuntamenti per i cittadini italiani sono ormai fissati. Con un problema: avvicinandosi l’estate, i richiami vanno a sovrapporsi con i periodi di vacanza.

Una questione che potrebbe apparire secondaria ma che comunque va a incidere su uno dei settori che più ha patito le restrizioni anti Covid, ovvero quello del turismo. Il 2021 del travel sarà un anno di viaggi Italia su Italia e tutto ciò che va a rallentare i viaggi degli italiani per forza di cose va a ripercuotersi sull’economia nazionale e dunque sulle casse di Stato ed enti locali. Per questo diverse regioni del Nord stanno cercando soluzioni per evitare di far ‘saltare’ le ferie.



Come riporta corriere.it, in prima fila ci sono Lombardia, Veneto e Piemonte, cui si unisce il Friuli Venezia Giulia. Due le strade che si stanno battendo: da un lato gli accordi con le Regioni per i richiami in vacanza dei non residenti, dall’altro l’alleggerimento dell’agenda dei richiami almeno nelle settimane centrali di agosto.



La modalità proposta prevederebbe la prenotazione ‘simulata’ del richiamo, rimpiazzando poi l’appuntamento a inizio o fine mese a seconda del vaccino.