La Turchia entra in Fiavet

11:43

L’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia è ora socio aggregato della Fiavet.

La partnership tra l’Ente e l’associazione che rappresenta le agenzie italiane permetterà una maggiore collaborazione con il trade della Penisola che si occupa di outgoing.



“È un passo ulteriore e importante che abbiamo deciso di sostenere appena ci è stato proposto – dichiara in una nota Haluk Soner, direttore dell’Ufficio di Cultura e Informazioni -. Fiavet è una realtà che non si è mai tirata indietro di fronte alla complessità del periodo, ha agito cercando di portare chiarezza e concretezza nel mondo del travel e crediamo pertanto che possa essere il giusto attore per fare un ottimo lavoro di squadra insieme al Ministero della Cultura e del Turismo Turco, alle varie associazioni di categoria e agli operatori ricettivi turchi”.



“In questo momento avere la possibilità di viaggiare in Turchia secondo protocolli di sicurezza adottati tempestivamente dal Paese costituisce un arricchimento importante dell’offerta turistica per tutta la filiera imprenditoriale italiana - aggiunge Ivana Jelinic, presidente Fiavet -. Questa collaborazione darà vita ad attività di formazione e conoscenza destinate ad incrementare sempre di più la domanda turistica verso questo splendido Paese” conclude la presidente”.