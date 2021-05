di Francesco Zucco

08:03

Il nuovo decreto Sostegni apre le porte a un nuovo sistema di calcolo per gli aiuti alle imprese. Ma non è detto che alle agenzie convenga. Viene infatti consentita la possibilità di conteggiare gli importi non in base al fatturato ma in base al conto economico.

“Tuttavia per le agenzie di viaggi è preferibile il fatturato” evidenzia Giulio Benedetti, commercialista specializzato in tematiche legate al turismo.



Per quanto riguarda questa possibilità, non si tratta di un ulteriore sostegno, ma di una sorta di ‘conguaglio’ per coloro che scelgono il calcolo in base al conto economico. In pratica, coloro che faranno la richiesta del conteggio tenendo conto dell’utile si vedranno riconoscere un’integrazione a fine anno.



La questione dei tempi

A questo si aggiunge anche un’ulteriore adempimento: per chiedere il calcolo in base all’utile “è necessario presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 di settembre invece che entro il 30 di novembre” spiega Benedetti. Il che per le agenzie significa dover lavorare alla documentazione in piena alta stagione.



In ogni caso, si attendono ancora i decreti attuativi che dovranno stabilire le modalità per la presentazione delle domande.