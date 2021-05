Vaccino, dal 3 giugno lo sprint finale: prenotazioni per tutti

21:00

La campagna di vaccinazione, strettamente legata alle misure per gli spostamenti e dunque al turismo, arriva alle battute finali.

Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 3 giugno saranno aperte le prenotazioni a tutta la popolazione dai 16 anni in su. Per Pfizer, la soglia partirà invece dai 12 anni, come sottolinea corriere.it.



L’obiettivo è accelerare la campagna prima dell’estate, considerato anche le previsioni di consegna delle dosi nelle prossime settimane: entro giugno è prevista la consegna di 20 milioni di dosi, ovvero un numero sufficiente per coprire le fasce d’età già previste e ampliare a ulteriori cluster.