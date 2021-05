Fiavet Piemonte spinge sul turismo di prossimità e apre alla Svizzera italiana

09:16

Fiavet Piemonte amplia il suo progetto di rilancio delle località poco note e arriva anche in Svizzera. Perché anche quello in Svizzera è turismo di prossimità, con Lugano a un’ora da Milano e due da Torino. Così Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte, ha scelto il Canton Ticino per il quinto eductour dedicato agli associati, organizzato in collaborazione con Laura Zancolò di Svizzera Turismo e Igor Giuliano, Fashion Travel di Bra, che con uno dei suoi pullman è stato anche autista del gruppo.

Pubblicità

Si è trattato questa volta di due giorni di esplorazione della regione della Svizzera italiana. Ospiti del classico hotel de la Paix, i quindici agenti di viaggi piemontesi hanno visitato lo storico hotel International au Lac della famiglia Schmid, lo ‘smart & friendly’ hotel Delfino Lugano di Federico Haas e l’hotel Vezia di Conny e Marco Wilke a Vezia, un vero motel anni ’50 recuperato con tanto di jukebox e arredi in stile.



“A quelli che credono in noi, che ci accolgono come come ospiti preziosi – ha commentato Gabriella Aires – dobbiamo dimostrare la nostra fiducia e la nostra vicinanza, più che mai ora che bisogna partire di slancio. Quindi faremo groupage, noi tutti insieme, per un’operazione comune a vantaggio di tutti. Abbiamo il mercato che ama questo turismo, facciamolo con chi ci affida il suo prodotto».

Prossimo appuntamento per gli associati di Fiavet Piemonte per l’eductour a Bra e Fossano. Dove Igor Giuliano è padrone di casa, con la sua Fashion Travel.