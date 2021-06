08:04

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge Sostegni Bis si completa il quadro degli aiuti alle aziende. Un'impalcatura che va in parte a confermare e in parte a modificare l'impianto precedente. Fermo restando che l'intero settore sembra allineato sulla posizione che vede le riapeture come i migliori ristori, i decreti contengono comunque una serie di novità anche per le agenzie di viaggi.

Tra le misure principali, sottolinea Giulio Benedetti, commercialista specializzato in tematiche relative al turismo, "c'è l'estensione per il credito di imposta sui canoni di locazione, che viene prolungata fino a luglio del 2021..." (continua sulla digital edition)